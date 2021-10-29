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29.10.2021 17:11
Рубрика: Экономика

Зимой из Шереметьево полетят рейсы в Абу-Даби и на Маврикий

Текст: Евгений Гайва

Международный аэропорт Шереметьево с 31 октября переходит на осенне-зимнее расписание полетов, маршрутная сеть расширится за счет рейсов "Аэрофлота" в Абу-Даби, Ган, Маскат и на Маврикий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Кроме того, с 31 октября откроются рейсы авиакомпании Qatar Airways по маршруту "Доха - Москва (Шереметьево) - Доха". Авиакомпания Nordwind Airlines в осенне-зимний сезон начнет выполнять рейсы в Гомель.

Внутрироссийская маршрутная сеть аэропорта расширится за счет открытия рейсов авиакомпании "Ямал" в Салехард.

Для наземного обслуживания воздушных судов в осенне-зимний сезон в аэропорту подготовлено более 660 единиц спецтехники, в том числе 31 антиобледенительная машина и 48 аэродромных обогревателей воздушных судов. Осенне-зимнее расписание будет действовать по 26 марта 2022 года.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Компании Авиация Аэропорт Шереметьево

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