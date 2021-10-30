Указ главы Республики Бурятия от 29 октября 2021 года № 309 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306):

1.1. В пункте 7.1:

1.1.1. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно работу предприятий общественного питания, за исключением осуществляющих работу при условии наличия у совершеннолетних посетителей сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо медицинского заключения об отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у посетителей сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения предприятия общественного питания (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность, а также наряду с условиями, установленными настоящим пунктом. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также в аэропортах и железнодорожных вокзалах.".

1.1.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в отдельно стоящих зданиях, многоквартирных жилых домах, за исключением осуществления деятельности при соблюдении ими условия о допуске посетителей старше 18 лет - при предоставлении сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо медицинского заключения об отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность, детей в возрасте до 18 лет включительно - в сопровождении взрослых.".

1.2. В пункте 7.2 абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно работу торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, за исключением осуществления деятельности при соблюдении ими условия о допуске посетителей старше 18 лет -при предоставлении сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), а также документа, удостоверяющего личность; детей в возрасте до 18 лет включительно - в сопровождении взрослых. Требования по допуску посетителей, установленные настоящим абзацем, не распространяются на граждан в случае их следования в пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенные на территории торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.".

1.3. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

"7.3. Деятельность кинотеатров осуществлять при условии загрузки объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность.".

1.4. В пункте 7.4 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- наличия у совершеннолетних посетителей сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность.".

1.5. В пункте 7.5 абзац второй изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно работу СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, за исключением осуществляющих работу при условии контроля наличия у совершеннолетних посетителей сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность, а также наряду с иными условиями, установленными настоящим пунктом.".

1.6. В пункте 8 абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"наличия у совершеннолетних потребителей услуг сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность.".

1.7. В пункте 9:

1.7.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно деятельность библиотек, читальных залов государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия "Государственный архив Республики Бурятия", за исключением осуществляющих работу при условии контроля наличия у совершеннолетних посетителей сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность, а также при соблюдении иных условий, установленных настоящим пунктом.".

1.7.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно деятельность музеев и иных учреждений, оказывающих подобные услуги, за исключением осуществляющих работу при условии наличия у совершеннолетних посетителей сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), документа, удостоверяющего личность, а также наряду с иными условиями, установленными настоящим пунктом.".

1.7.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, осуществлять при условии загрузки объекта в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и представления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), а также документа, удостоверяющего личность.".

1.7.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Разрешить организацию мероприятий в рамках реализации программы "Пушкинская карта" в театрально-зрелищных учреждениях Республики Бурятия, организациях культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия, при условии загрузки зрительного зала в объеме не более 75 % от единовременной пропускной способности объекта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и предъявления гражданами старше 18 лет сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - при наличии у граждан сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), а также документа, удостоверяющего личность.".

1.8. Дополнить пунктом 10.19 следующего содержания:

"10.19. Рекомендовать предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней.".

1.9. В пункте 20:

1.9.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляется при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", а также предъявления совершеннолетними гражданами сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - предъявления гражданами сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе) (за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках).".

1.9.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Прием и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия осуществлять при условии предъявления гражданами сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном заболевании (за исключением лиц до 18 лет), либо заключения о медицинском отводе, а с 1 ноября 2021 года - предъявления гражданами сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном заболевании, либо по результатам лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до заселения (в том числе при наличии заключения о медицинском отводе), и при подтверждении отсутствия контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение 14 дней до дня размещения.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







