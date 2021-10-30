COVID-19: Стали известны обстоятельства смерти диктора Игоря Кириллова

Лицо отечественного телевидения диктор Игорь Кириллов, скончавшийся сегодня в Боткинской больнице в пять утра на 90-м году жизни, еще в сентябре заразился коронавирусом. Об этом стало известно MK.RU.

При этом издание отмечает, что врачи приезжали в квартиру прославленного артиста на Смоленской набережной неоднократно - у Кириллова было больное сердце.

По информации ресурса, заболев коронавирусом, Игорь Леонидович отказался ложиться в больницу, но затем его состояние заметно ухудшилось, и диктора все-таки госпитализировали.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 1955-1957 годах - актер Московского театра драмы и комедии (ныне - Театр на Таганке). С лета 1957-го начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Работал также как режиссер-постановщик. А уже через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.

Именно Кириллов сообщил советским телезрителям в октябре 1957 года о запуске первого искусственного спутника Земли, а в апреле 1961-го - о полете Юрия Гагарина.