Письма публикую, не редактируя орфографию и стилистику.

"Вы еще подарили мне свою книжку..."

Дорогой тов. Сталин!

Может быть Вы помните меня - стенографистку ЦК первых лет революции, по фамилии Остроумова? (Вы еще подарили мне свою книжку "Об основах ленинизма" с надписью "Остроумовой от автора, чтоб ей подохнуть!!!") Я это Ваше "задание" не выполнила... и уже 12-й год на партработе; сейчас секретарем горкома заполярной Игарки.

Согласитесь, "посвящение" неформальное. Оно явно говорит о том, что знакомство адресата с автором письма было не шапочным. Книга вождя вышла в 1924 году, когда ему было 45 лет, а Валентине Остроумовой - 26. Юная стенографистка, с 1917 года работавшая с большевиками во ВЦИКе и ЦК РСДРП (б), могла не раз видеться со Сталиным по работе. А обратилась к нему уже в августе 1935 года, из Игарки, куда была направлена на работу первым секретарем горкома. И откуда в августе организовала визит передовиков в Москву.

Сейчас у меня к Вам большая просьба: примите минуты на три рабочую делегацию Игарки (три чел).

Совнарком нас вызвал с докладом об Игарке. Мы (пред. горсовета и я) захватили с собой трех рабочих ударников, которые пять лет тому назад рубили тайгу на том месте, где сейчас стоит 12-ти тысячный город.

Рабочие сделали и привезли Вам макет постоянных морских причалов, которые выстроены в нынешнем году, в полярную ночь, в морозы 60 , досрочно и дешевле против наметок Москвы и электрофицированную карту Енисейского севера.

Мы знаем, как Вы заняты, но мы очень просим - уделите несколько минут заполярникам - это зарядит нас на годы!

В. Остроумова"

Документов о том, принял ли Сталин делегацию, пока не обнаружено. Зато известно, что игарские рабочие летом 1935 года встречались с "всесоюзным старостой" Михаилом Ивановичем Калининым. Безусловно, встречу организовала Валентина Петровна, знакомая с Калининым со времен Гражданской войны.

Письмо Остроумовой Сталину. Фото: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 781. Л. 83

"Почему их детей не принимать в пионеротряды..."

Второе письмо датировано 10 октября 1935 года. В первых строках Валентина Петровна высказывает надежду, что Сталин когда-нибудь посетит Игарку (он отбывал ссылку в этих краях и мог оценить перемены не понаслышке). К письму прилагался альбом фотографий, увы, не сохранившийся. Но остались комментарии к снимкам, запечатлевшим быт заполярной Игарки. "Перед напористостью большевиков отступает даже мерзлотность", - пишет Остроумова вождю, рассказывая о достижениях в выращивании овощей.

Но не меньше первого секретаря горкома занимают проблемы социальные. Население Игарки состояло по большей части из спецпереселенцев - раскулаченных и сосланных из разных регионов страны. За отцов отвечали сыновья...

"Вот например, недавно на Бюро у нас был такой спор: может ли член партии жениться на восстановленной в правах... Конкретный случай: мастер лесозавода коммунист Баронин (25 лет) женился на 20-летней ударнице этого же завода; она - восстановленная в правах (приехала пять лет тому назад с отцом - высланным кулаком) за ударную работу. Покуда я была в отъезде на периферии, секретарь парткома узнав о женитьбе Баронина поставил ему ультиматум: или развестись с "чуждым элементом" или сдать партбилет. Баронин, конечно, сделал первое. Когда я вернулась и разобрала заявление Баронина, я сказала, что секретарь не прав, что она уже не "чуждый элемент" раз восстановлена и ударница".

А далее Валентина Петровна обращается к Сталину с весьма смелым и не самым популярным в те годы предложением:

"У нас на 15 т. жителей 70% спецпереселенцев и по моему наша основная обязанность перековать, перевоспитать этих людей, сделать именно из "чуждых" не "чуждых". А раз так, почему их детей не принимать в пионеротряды - остаются вне организации 90% школьников; почему кой кого из лучших ударников, отличников не взять даже иной раз на торжественное заседание горсовета и т.д."

Высказанные Остроумовой предложения были вынесены на заседание Политбюро и одобрены.

Делегация трудящихся Игарки на приеме у М.И. Калинина. Остроумова стоит за спиной всесоюзного старосты. 1935 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б)

"Вопросы Игарского горкома ВКП(б)"

Из протокола заседания Политбюро № 40

от 27 июня 1936 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО

Опросом членов ПБ от 22.VI.36 г.

296. Вопросы Игарского горкома ВцКП(б)

(Записка т. Остроумовой).

а) Предложения т. Остроумовой одобрить (см. приложение).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

СТРОГО СЕКРЕТНО

ПРИЛОЖЕНИЕ

к п. 296 пр. ПБ № 40.

ВОПРОСЫ ИГАРСКОГО ГОРКОМА ВКП(б).

1. Разрешить Игарскому горкому партии и комсомола прием в комсомол наиболее проверенных рабочих-стахановцев из детей спецпереселенцев. Каждый конкретный случай приема должен быть утвержден крайкомом партии.

2. Разрешить Игарскому горсовету давать право передвижения восстановленным в правах спецпереселенцам в пределах Енисейского Заполярья: на юг - Туруханск, Курейка; на север - Потапово, Дудинка, Усть-Порт, Диксон, Хатанга, Нордвик.

3. Разрешить Игарскому горсовету давать право на выезд отличникам учебы - детям спецпереселенцев и восстановленным в правах - во все города Союза для поступления в высшие учебные заведения.

4. Разрешить Игарскому горсовету восстанавливать в правах наиболее проверенных рабочих-стахановцев из детей спецпереселенцев до 25-летнего возраста (пробывших в Игарке не менее 5 лет).

5. Признать неправильной существующую на Игарке практику, по которой считается несовместимым со званием комсомольца женитьба или замужество с той частью молодежи (из детей спецпереселенцев), которая сама права голоса никогда не лишалась, или восстановлена.

Игарка 1930-х. Фото: gapeenko.net

P.S. В 1938 году при самом активном участии Валентины Остроумовой была издана книга "Мы из Игарки", написанная детьми спецпереселенцев. В октябре этого же года она была арестована по обвинению в шпионаже и контрреволюционной деятельности. Расстреляна в 1940 году. Реабилитирована в 1956-м.