Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик"

Стало известно о планах STXInternational запустить производство боевика режиссера Гая Ричи "Переводчик" (The Interpreter) с Джейком Джилленхолом.

Он сыграет солдата, который возвращается в Афганистан, чтобы отплатить добром за добро местному переводчику, рассказывает Deadline.

Сержант Джон Кинли во время военных действий в Афганистане попал со своим подразделением в засаду. Местный переводчик Ахмед рискует жизнью, чтобы вынести раненого Кинли из-под обстрела. Вернувшись США, Джон узнает, что переводчику и его семье не разрешили приехать в Америку. Он возвращается в зону боевых действий, чтобы забрать Ахмеда и его семью.