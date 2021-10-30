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Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик"

Новости
    30.10.2021, 13:23
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно о планах STXInternational запустить производство боевика режиссера Гая Ричи "Переводчик" (The Interpreter) с Джейком Джилленхолом.

Фото: kinopoisk.ru
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Он сыграет солдата, который возвращается в Афганистан, чтобы отплатить добром за добро местному переводчику, рассказывает Deadline.

Сержант Джон Кинли во время военных действий в Афганистане попал со своим подразделением в засаду. Местный переводчик Ахмед рискует жизнью, чтобы вынести раненого Кинли из-под обстрела. Вернувшись США, Джон узнает, что переводчику и его семье не разрешили приехать в Америку. Он возвращается в зону боевых действий, чтобы забрать Ахмеда и его семью.

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