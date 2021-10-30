Новости

COVID-19: Стали известны обстоятельства смерти диктора Игоря Кириллова 15:49
Писатели Тимур и Елена Литовченко умерли от COVID с разницей в один день 15:39
СМИ: У заболевшего COVID Валерия Гаркалина отказывает сердце 15:11
Индийский актер Пунит Раджкумар умер в 46 лет 13:30
Джейк Джилленхол снимется в боевике Гая Ричи "Переводчик" 13:23

От COVID-19 умер певец Виктор Женченко

Новости
    30.10.2021, 16:07
Текст:   Олег Усков

Советский, украинский певец, писатель, переводчик-полиглот Виктор Женченко скончался 28 октября в возрасте 85 лет в Киеве. Как передают национальные СМИ, со ссылкой подтверждение от друга Женченко, причиной смерти заслуженного артиста Украины и России стала коронавирусная инфекция, которой певец болел очень тяжело.

Виктор Женченко родился в 1936 году на Полтавщине в семье педагогов. Во время войны потерял родителей, и с 1943-го воспитывался в детдоме. Окончил Харьковскую государственную консерваторию.

В начале 60-х работал в Донецком театре оперы и балета, далее - Ташкентском театре имени Навои, с 65-го - солист Киевской государственной филармонии. Исполнитель партий Мефистофеля в "Фаусте" Гуно, Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского, Сальери в "Моцарте и Сальери" Римского-Корсакова.

Автор десятка поэтических сборников, первый из которых вышел в 1971 году, и множества переводов с казахского, узбекского, татарского, азербайджанского, хорватского, латвийского, русского и других языков.

Новости

Вышел тизер нового "Джиперса Криперса" 13:04
Мартин Макдонах снимет фильм с Рокуэллом, Уокеном и Айзеком 12:51
Тизер "Лайтера" за сутки посмотрели 83 миллиона раз 12:34
Вышел русский трейлер фильма Андерсона "Лакричная пицца" 11:55
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве 29.10.2021
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 29.10.2021
Умерла актриса Альбина Гусельникова 29.10.2021
⧣ СССР
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 28.10.2021
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 28.10.2021
Умер режиссер фильмов про Льва Яшина и Ирину Роднину Сергей Толкачев 27.10.2021
⧣ Украина
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Умер актер Станислав Хлавнович 27.10.2021
От коронавируса умер автор "Выстрела в гробу" Николай Засеев-Руденко 26.10.2021
Умер актер, сценарист и писатель Григорий Штонь 24.10.2021