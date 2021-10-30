От COVID-19 умер певец Виктор Женченко

Советский, украинский певец, писатель, переводчик-полиглот Виктор Женченко скончался 28 октября в возрасте 85 лет в Киеве. Как передают национальные СМИ, со ссылкой подтверждение от друга Женченко, причиной смерти заслуженного артиста Украины и России стала коронавирусная инфекция, которой певец болел очень тяжело.

Виктор Женченко родился в 1936 году на Полтавщине в семье педагогов. Во время войны потерял родителей, и с 1943-го воспитывался в детдоме. Окончил Харьковскую государственную консерваторию.

В начале 60-х работал в Донецком театре оперы и балета, далее - Ташкентском театре имени Навои, с 65-го - солист Киевской государственной филармонии. Исполнитель партий Мефистофеля в "Фаусте" Гуно, Гремина в "Евгении Онегине" Чайковского, Сальери в "Моцарте и Сальери" Римского-Корсакова.

Автор десятка поэтических сборников, первый из которых вышел в 1971 году, и множества переводов с казахского, узбекского, татарского, азербайджанского, хорватского, латвийского, русского и других языков.