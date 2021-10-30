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Писатели Тимур и Елена Литовченко умерли от COVID с разницей в один день

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    30.10.2021, 15:39
Текст:   Олег Усков

От коронавируса умерли советский, украинский писатель-фантаст Тимур Литовченко и его супруга, писательница Елена Литовченко. Елена скончалась 28 октября, Тимур - на день позже. Как сообщает национальная пресса, авторы тяжело болели коронавирусом.

Печальную новость подтвердила в Facebook дочь писателей Люся Литовченко.

Тимур Литовченко родился в 1963 году в Киеве. Первый рассказ написал в 12 лет. Регулярно публиковаться начал с 89-го. Был основателем небезызвестного киевского КЛФ "Млечный путь". Автор романов, повестей и рассказов "Воины преисподней", "До коммунизма осталось лет пятнадцать-двадцать", "Число зверя, или лейтенант дьявола", "Рэкетиры из вселенной", "Крысятики", множества других.

С будущей женой познакомился во время учебы в Киевском политехническом институте.

Елена родилась 1 мая 1963 года в Ташкенте. На ее счету - несколько детективов и историко-авантюрных романов.

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