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30 октября 2021 г. 08:00
"Родина"
Текст: Ольга Бухарова

В гостях у Колчака

Какие мифы и легенды хранит дом в Омске на Иртышской набережной
Фигура адмирала Александра Колчака и его золота многим не дает покоя. И будоражит режиссерскую фантазию. Кто не помнит фильм "Адмирал" с Хабенским в главной роли. Слышала, что этой осенью во всероссийский прокат вышел фильм бурятского режиссера Юрия Ботоева "Золото империи". Как только открыли авиасообщение с Улан-Удэ его привезли в Омск, а потом, как сообщали СМИ, он должен был гастролировать еще по 15 регионам.
Кабинет Верховного правителя России не выглядит вычурно. Минимум мебели. Только самое необходимое: рабочий стол, стул для посетителя, этажерка с книгами. Слева - большой диван. Скромно и со вкусом. Фото: Ольга Бухарова
Кабинет Верховного правителя России не выглядит вычурно. Минимум мебели. Только самое необходимое: рабочий стол, стул для посетителя, этажерка с книгами. Слева - большой диван. Скромно и со вкусом. Фото: Ольга Бухарова

Когда судьба, а вернее рабочая командировка, на днях занесла меня в Омск, я имела лишь смутное представление об этом городе-миллионнике и знаменитых личностях, с ним связанных. Да, помню еще со школы, что там четыре года отбывал каторгу Федор Достоевский, написавший потом об этом периоде "Записки из Мертвого дома".

Поселилась я по совету коллег в гостинице "Турист" исключительно из-за удачной локации - она стоит почти на берегу Иртыша. Выглянула из окна своего второго этажа - и правда - вид на реку шикарный. Закаты на Иртыше - залюбуешься! Но меня вдруг заинтересовало неприметное здание почти напротив моего окна. Всего метрах в двадцати - низенький малоприметный домишко. Полезла в гугл карты и обнаружила, что по соседству со мной особняк купца Капитона Батюшкина, в котором почти год - с 1918 по 1919 год находилась личная резиденция Верховного правителя России Александра Васильевича Колчака. Выяснила, что десять лет назад по решению тогдашнего губернатора Омской области Леонида Полежаева этот особняк был реконструирован. И теперь в обновленном здании разместился единственный в России историко-архивный Центр изучения истории Гражданской войны. Это даже не музей! И сразу закралось желание - вот бы туда попасть!

На следующий день, когда спустилась на завтрак, в коридоре гостиницы на столешнице старого шкафа взгляд зацепился за толстенную книгу, которая лежала на самом видном месте. На обложке красовалось: "Третья столица России". Открыла первый страницу и прочитала во вступительной статье: "Белый город". Основанный как крепость в эпоху Петра I, Омск за свою более чем 300-летнюю историю пережил множество событий. Одной из самых значимых страниц его прошлого является так называемый "столичный" период с ноября 1918 года по ноябрь 1919 года, когда Омск был резиденцией адмирала Александра Васильевича Колчака, провозглашенного Верховным правителем России".

Получается, что этот неприметный домик, который когда-то был особняком купца Батюшкина, помнит и Колчака. Человека, который сделал этот небольшой провинциальный город на Иртыше, всемирно известным. Сюда сразу же устремились чиновники различных ведомств, представители английской, чешской, сербской армий, музыканты, актеры.

Я попросила коллегу из Омска выяснить, как можно попасть в этот дом Колчака. И вот уже на следующий день в 9 утра мы заходим в холл бывшего особняка Батюшкина. По сравнению с особняками нынешних небедных людей этот выглядит ну очень скромно. Интересно, почему именно его выбрал своей резиденцией Колчак? Вот как ответил на этот вопрос сотрудник Центра изучения истории Гражданской войны:

- Удобное место расположения дома - почти в самом центре города, с одной стороны. А с другой, находился в некотором отдалении от деловой части. Его удобно было охранять. И, во-вторых, особняк купца Батюшкина отличал высокий уровень комфорта. Таких зданий было не очень много на ту пору в Омске, - рассказал мне сотрудник Центра изучения истории Гражданской войны.

Фото: РИА Новости
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Действительно, особняк находится, как выразились бы сегодня риэлторы, в "тихом центре". Дом одноэтажный, его площадь около 430 квадратных метров. Помимо дома здесь была усадьба с садом, флигелем и хозяйственными постройками. Сейчас к особняку Батюшкина вплотную примыкает ЗАГС. Внутри здания нам показали глухую дверь, которая туда ведет.

Любопытное наблюдение: в доме нет форточек! Считается, что это был полностью благоустроенный дом, сориентированный по частям света. У него была идеальная вентиляция, воздухоотвод, водопровод и электричество. А еще своя котельная.

Наш экскурсовод, кандидат исторических наук Максим Стельмак сразу обескуражил вопросом: "А вы заметили, что табличка на здании с ошибкой?". Мы не обратили внимание. Оказывается, там указано, что дом принадлежал купцу А.Батюшкину. А на самом деле его звали Капитоном. Это раз. И потом он никогда не был купцом. Капитон Алексеевич - педагог, чиновник, общественный деятель. Да, он родился в семье отставного унтер-офицера, позднее ставшего купцом 2-ой гильдии в городе Верном (сейчас это Алма-Ата). Но сам не пошел по стопам отца. Окончил Омскую учительскую семинарию и с 1877 года преподавал в училищах и гимназиях Омска. А вот жена у Капитона была настоящая купчиха. В браке у них родилось семеро детей. В годы Гражданской войны в особняке Батюшкиных в начале июля 1918 года располагалась канцелярия Министерства снабжения, а с 15 декабря 1918 года по 12 ноября 1919 года - личная резиденция Верховного правителя. Колчак, организовав в доме учителя личную резиденцию, платил ему за аренду. Правда, как рассказал Максим Стельмак, очень немного. На эти деньги они с детьми смогли очень скромно разместиться в одном из домов почти на окраине Омска.

Особняк Колчака. 1919 год.

Когда Колчак съехал, особняк не вернули Батюшкиным. Его в 1923 году муниципализировали. В разные годы там располагался и детский дом, и противотуберкулезный диспансер.

Внутреннее убранство дома полностью восстановлено. Советской властью тщательно "вычищалось" все, что напоминало об Омске, как "Белой столице". Рабочий кабинет с восковой фигурой у стола Колчака воссоздан по тайным воспоминаниям современников. Единственное, что удалось сохранить в особняке - это двери и подоконники. Они помнят прикосновения рук жильцов этого дома.

Вот лишь несколько легенд о знаменитом жильце этого особняка

О покушении на Колчака. 25 августа 1919 года в доме, а точнее - в караульной, прогремел взрыв. Погибли несколько человек. Местные газеты писали о несчастном случае. Но упорно ходили слухи о покушении на Верховного правителя. Максим Стельмак считает, что это был несчастный случай. Взрыв произошел, как бы сейчас выразились, из-за неосторожного обращения с огнем.
Золото Колчака: за что Япония должна России шесть миллиардов долларов

О золоте Колчака. До сих пор не дает покоя вопрос, куда делся золотой запас России, который пропал вместе с Колчаком. Он составлял 650 миллионов рублей. Несколько сотен миллионов ушло на содержание белой армии. "Фактически пропало 14 ящиков с 780 тысячами рублей, - пояснил Максим Стельмак. И, скорее всего, их украли свои, а не чехи".

До сих пор приходится слышать от омичей, что золотой запас России остался где-то в городе. Некоторые верят, что когда-нибудь могут его случайно откопать на своем участке (некоторые используют этот аргумент в качестве трудотерапии для детей-подростков). И мечтательно рассказывают, как могли бы потратить деньги Колчака.
Последние письма адмирала Александра Колчака супруге и сыну

Об Анне Тимиревой. Историки подтверждают, что гражданская жена Колчака бывала в этом доме, но постоянно не жила здесь. Возможно, это было связано с нервным, вспыльчивым и несдержанным характером Александра Васильевича. Как рассказал Максим Стельмак, были дни, когда из его кабинета выносили 2-3 изрезанных кресел.

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Адмирал не скрывал, но и специально не афишировал свои отношения с Тимиревой. Слухи о ней дошли до жены Колчака Софьи, которая в это время находилась с сыном во Франции. Она в письмах к мужу просила подтвердить, действительно ли у него серьезные отношения с другой женщиной. По словам Максима Стельмака, Колчак так и не признался жене, он все отрицал. Что касается самой личности Верховного правителя, то историк полагает, что Колчак не понимал, как управлять страной: "Он был хорошим морским офицером, но плохим управленцем. И плохо разбирался, как действует сухопутная армия".

Дом Колчака, как мне кажется, смело можно назвать визитной карточкой Омска. И включить экскурсию по особняку во все рекомендуемые туристические маршруты.

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