В Крым вернется лето с аномально жаркой погодой

До середины ноября в Крыму установится не по сезону теплая и даже жаркая погода. Дневная температура будет подниматься до +23 градусов Цельсия. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, передает РИА Новости Крым.

По данным эксперта, в ближайшие две недели жаркая для ноября погода установится во всех южных регионах европейской части России и даже в ее средней полосе. Не типичную для этого времени года погоду принесет огромный Азорский антициклон, который до середины месяца будет господствовать над Среднерусской равниной.

- Это солнце. Это тепло. Это аномально высокие температурные показатели, которые будут время от времени выстреливать абсолютными рекордами тепла, - рассказал Евгений Тишковец.

Температура начнет повышаться уже с 30 октября. Постепенно дневной температурный фон повысится до 19 градусов днем и 2-3 градусов с плюсом в ночные часы. К концу следующей недели в Крыму потеплеет до 23 градусов и даже в ночные часы будет 10 - 15 градусов выше нуля. При этом в начале будущей недели на южном берегу Крыма возможны небольшие краткосрочные дожди, вызванные формирующейся над Черным морем слабой циклонической депрессией.

Стоит сказать, что с конца сентября в Крыму стоит сухая, хотя и не очень жаркая погода. Отсутствие осадков уже сказалось на запасах влаги в водохранилищах естественного стока. Запасы питьевой воды пока продолжают сокращаться. По данным регионального гидрометцентра, за месяц в районе Ай-Петри выпало 43 процента нормы осадков, а на Ангарском перевале - 26 процентов нормы.