Постановление губернатора Ставропольского края от 29 октября 2021 года № 467 "О внесении изменений в пункты 3.3 и 9.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVED-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 03 ноября 2020 г. № 458, от 12 ноября 2020 г. № 474, от 26 ноября 2020 г. № 490, от 08 декабря 2020 г. № 522, от 11 декабря 2020 г. № 532, от 06 января 2021 г. № 1, от 15 января 2021 г. № 8, от 29 января 2021 г. № 24, от 04 февраля 2021 г. № 30, от 12 февраля 2021 г. № 61, от 02 марта 2021 г. № 86, от 02 марта 2021 г. № 87, от 02 марта 2021 г. № 88, от 03 марта 2021 г. № 90, от 03 марта 2021 г. № 91, от 15 апреля 2021 г. № 170, от 29 апреля 2021 г. № 186, от 21 мая 2021 г. № 208, от 28 мая 2021 г. № 230, от 22 июня 2021 г. № 262, от 28 июля 2021 г. № 309, от 02 августа 2021 г. № 315, от 01 сентября 2021 г. № 358, от 06 сентября 2021 г. № 371, от 13 сентября 2021 г. № 375, от 29 сентября 2021 г. № 410, от 18 октября 2021 г. № 428 и от 26 октября 2021 г. № 452) следующие изменения:

1.1. Пункт 33 дополнить подпунктами 33.4 - 33.7 следующего содержания:

"33.4. Приостанавливается оказание услуг, предусмотренных подпунктами 2.3.4,2.3.5,2.3.7 и 2.7.4 настоящего постановления.

33.5. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, предусмотренных подпунктом 2.5.4 настоящего постановления, а также ярмарок (за исключением реализации на них продовольственных товаров).

33.6. Приостанавливается работа физкультурно-спортивных объектов, предусмотренных подпунктами 2.7.1 - 2.7.21 настоящего постановления.

33.7. Приостанавливается работа салонов красоты, косметических салонов, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

1.2. В пункте 91 слова "по 07 ноября 2021 года включительно" заменить словами "по 29 октября 2021 года включительно".

2. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных пунктом 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 08 апреля 2020 г. № 138 "О перечне органов исполнительной власти Ставропольского края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", и рекомендовать должностным лицам органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 975-р, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю обеспечить в пределах своих полномочий усиленный контроль за соблюдением на территории Ставропольского края требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, в период нерабочих дней, определенный пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (с 30 октября по 07 ноября 2021 года включительно).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края А.Г.Хлопянов







