В Аргентине отменят ограничения на массовые мероприятия для привитых

С 16 ноября аргентинские власти отменят введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на массовые мероприятия, но посещать их смогут только вакцинированные граждане. С таким заявлением в пятницу выступила министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

По ее словам, с первого октября публика вернулась на стадионы с заполняемостью на 50 процентов, "и теперь мы объявляем, что с 16 ноября заполняемость на массовых мероприятиях, не только на футболе, может быть на 100 процентов", - отметила министр. На эти мероприятия будут допускаться граждане, получившие хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Дата отмены ограничений на массовые мероприятия совпадает с футбольным матчем между сборными Аргентины и Бразилии, который пройдет 16 ноября в Сан-Хуане, пишет ТАСС.

При этом Виссотти не исключила, что в стране может вновь начаться рост числа случаев заражения из-за снятия ограничений и более широкого распространения "дельта"-штамма. "Но мы не ожидаем, что это приведет к росту смертей и госпитализаций", - отметила министр. Она подчеркнула, что цель вакцинации заключается в том, чтобы не допустить нагрузки на систему здравоохранения и предотвратить госпитализации и смерти.

По данным минздрава страны, из 45,7 млн человек полностью уже привиты от коронавируса 25,9 млн жителей Аргентины.