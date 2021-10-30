В ДНР украинские военные разбомбили гражданскую машину

Украинские военные разбомбили гражданскую автомашину в ДНР. Ранены три человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

СКР сообщил, что атака была с использованием беспилотного летательного аппарата. Бомбили объекты гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. От сброшенной с беспилотного летательного аппарата бомбы пострадали трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения. Все они сидели в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский города Горловки и получили тяжелые ранения.

В заявлении СК сказано, что украинские военные грубо нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 356 УК РФ - "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".