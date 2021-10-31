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31.10.2021,  
16:30
Текст:  Сергей Птичкин

Боевые колесницы впервые появились на территории России

С какими странами и народами ассоциируются колесницы? Конечно, с Ближним и Средним Востоком. Ассирийцы, персы, древние греки и древние египтяне, римляне - практически все уверены, что где-то среди этих народов и зародилась идея запрячь лошадь в двухколесную повозку с высокими бортами. Как говорится, Россия и рядом не стояла.
Фото: Ассоциации "Артос" Фото: Ассоциации "Артос"
Фото: Ассоциации "Артос"

Между тем научно доказано, что впервые запрягли лошадь, причем специально обученную, в боевую повозку на территории Южного Урала, то есть в нашей стране. Уже оттуда колесница начала поистине победное шествие по всему древнему миру. И случилось это еще в бронзовом веке, который датируется 35-м - 11-м столетиями до нашей эры.

Одним из авторов сенсационного без преувеличения открытия стал Иван Андреевич Семьян - руководитель лаборатории экспериментальной археологии Научно-образовательного центра Евразийских исследований и директор Ассоциации "Археос".

Возглавляемый им коллектив энтузиастов с 2011 года занимается изучением и активной популяризацией военного дела эпохи бронзы на территории России. Они доказали, что именно Южный Урал много тысяч лет назад до нашей эры был центром мировых военно-технических новаций бронзового века.

Первая неплохо сохранившаяся колесница была найдена в 1972 году в могильнике на реке Синташта (Брединский район) экспедицией В. Ф. Генинга и Г. Б. Здановича. Тогда их датировали XVI-XI вв. до н. э по костяным псалиям (деталям конской упряжи). Эти детали полностью повторяли по своей форме микенские.

Поясним, Микенская цивилизация или Ахейская Греция - культурный период в истории Греции с XVI по XI век до н. э. Этот период считается концом бронзового века.

Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
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Однако радиоуглеродные анализы позже показали, что синташтинские псалии старше микенских на несколько веков. То есть не греческая конская упряжь каким-то образом оказалась на Южном Урале, а, скорее, южно-уральская в Греции. На сегодняшний день в общей сложности найдено 27 колесниц.

Синташтинская культура Южного Урала датируется XXI-XVIII веками до н.э. Археологам удалось раскопать 25 укрепленных поселений, в том числе знаменитый Аркаим. Характерными особенностями культуры является большое количество находок предметов вооружения, развитое металлургическое производство, высокий уровень архитектуры и орнаментальной традиции.

Наиболее значительным маркером той культуры является колесничный комплекс - совокупность боевой колесницы, упряжи, специализированного вооружения (усиленного лука, копий, топоров), специально обученной домашней лошади. Синташтинские колесницы являются древнейшими из археологически найденных.

Фото: Ассоциации "Артос"

Синташтинская колесница была колоссальным техническим прорывом своего времени. Примечательно, что впервые в их колесах были использованы спицы - до этого деревянные колеса были сплошными, фактически спилами со стволов больших деревьев. Пять с лишним тысяч лет назад военные сражения велись в пешем бою. Доказано, что лошади тогда имели слабый позвоночник и были низкорослыми. Они могли перевозить не очень тяжелую поклажу, но никак не человека. А вот повозку такая лошадь тащила спокойно. Более того, как ни странно, запряженная колесницей лошадь двигалась быстрее, чем не запряженная. Находящиеся в колеснице воины были почти неуязвимы, сами же наносили врагу ощутимый ущерб. Появление колесниц можно сравнить с появлением танка не в Первую мировую, а в Средние века. Понятно, что тогда обладатель танка стал бы властелином мира.

Фото: Cover Images/The Ministry of Med via Reuters Connect
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Наши предки были далеки от военной экспансии. Они защитили территорию своего обитания и обеспечили эффективную защиту торговых караванов. В раскопках синштинской культуры, к примеру, нашли индийский хлопок.

Именно "русская" колесница увеличила мобильность общества и вызвала настоящую волну древней глобализации. Народы Южного Урала - наши предки - пошли по многим направлениям. Древние культуры Балкан, всего Ближнего Востока, включая Египет, Средней Азии и многих других регионов были основаны выходцами с территории России.

Глупо говорить, что Россия - родина слонов. Но в конструкции тех колесниц, которые нашли при раскопках в Египте, использовались такие древесные материалы как дуб, вяз, ясень, сосна, береза и береста. Все эти деревья, особенно береста - основа лаптей - характерны больше для России, чем Египта.

Иван Семьян и его сподвижники создали полную реконструкцию древних колесниц. Использовали при этом лишь дерево, кожу, бронзу и те инструменты, которыми, по их мнению, могли пользоваться мастеровые люди тысячи лет назад.

Иван Семьян удостоен премии имени Н.В. Огаркова за вклад в изучение и активную популяризацию военной истории России. Премию учредил Цента анализа стратегий и технологий.

Премию Семьяну вручает генерал армии Юрий Балуевский. Фото: Центр АСТ

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