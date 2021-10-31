Боевые колесницы впервые появились на территории России

С какими странами и народами ассоциируются колесницы? Конечно, с Ближним и Средним Востоком. Ассирийцы, персы, древние греки и древние египтяне, римляне - практически все уверены, что где-то среди этих народов и зародилась идея запрячь лошадь в двухколесную повозку с высокими бортами. Как говорится, Россия и рядом не стояла.

Между тем научно доказано, что впервые запрягли лошадь, причем специально обученную, в боевую повозку на территории Южного Урала, то есть в нашей стране. Уже оттуда колесница начала поистине победное шествие по всему древнему миру. И случилось это еще в бронзовом веке, который датируется 35-м - 11-м столетиями до нашей эры.

Одним из авторов сенсационного без преувеличения открытия стал Иван Андреевич Семьян - руководитель лаборатории экспериментальной археологии Научно-образовательного центра Евразийских исследований и директор Ассоциации "Археос".

Возглавляемый им коллектив энтузиастов с 2011 года занимается изучением и активной популяризацией военного дела эпохи бронзы на территории России. Они доказали, что именно Южный Урал много тысяч лет назад до нашей эры был центром мировых военно-технических новаций бронзового века.

Первая неплохо сохранившаяся колесница была найдена в 1972 году в могильнике на реке Синташта (Брединский район) экспедицией В. Ф. Генинга и Г. Б. Здановича. Тогда их датировали XVI-XI вв. до н. э по костяным псалиям (деталям конской упряжи). Эти детали полностью повторяли по своей форме микенские.

Поясним, Микенская цивилизация или Ахейская Греция - культурный период в истории Греции с XVI по XI век до н. э. Этот период считается концом бронзового века.

Однако радиоуглеродные анализы позже показали, что синташтинские псалии старше микенских на несколько веков. То есть не греческая конская упряжь каким-то образом оказалась на Южном Урале, а, скорее, южно-уральская в Греции. На сегодняшний день в общей сложности найдено 27 колесниц.

Синташтинская культура Южного Урала датируется XXI-XVIII веками до н.э. Археологам удалось раскопать 25 укрепленных поселений, в том числе знаменитый Аркаим. Характерными особенностями культуры является большое количество находок предметов вооружения, развитое металлургическое производство, высокий уровень архитектуры и орнаментальной традиции.

Наиболее значительным маркером той культуры является колесничный комплекс - совокупность боевой колесницы, упряжи, специализированного вооружения (усиленного лука, копий, топоров), специально обученной домашней лошади. Синташтинские колесницы являются древнейшими из археологически найденных.

Фото: Ассоциации "Артос"

Синташтинская колесница была колоссальным техническим прорывом своего времени. Примечательно, что впервые в их колесах были использованы спицы - до этого деревянные колеса были сплошными, фактически спилами со стволов больших деревьев. Пять с лишним тысяч лет назад военные сражения велись в пешем бою. Доказано, что лошади тогда имели слабый позвоночник и были низкорослыми. Они могли перевозить не очень тяжелую поклажу, но никак не человека. А вот повозку такая лошадь тащила спокойно. Более того, как ни странно, запряженная колесницей лошадь двигалась быстрее, чем не запряженная. Находящиеся в колеснице воины были почти неуязвимы, сами же наносили врагу ощутимый ущерб. Появление колесниц можно сравнить с появлением танка не в Первую мировую, а в Средние века. Понятно, что тогда обладатель танка стал бы властелином мира.

Наши предки были далеки от военной экспансии. Они защитили территорию своего обитания и обеспечили эффективную защиту торговых караванов. В раскопках синштинской культуры, к примеру, нашли индийский хлопок.

Именно "русская" колесница увеличила мобильность общества и вызвала настоящую волну древней глобализации. Народы Южного Урала - наши предки - пошли по многим направлениям. Древние культуры Балкан, всего Ближнего Востока, включая Египет, Средней Азии и многих других регионов были основаны выходцами с территории России.

Глупо говорить, что Россия - родина слонов. Но в конструкции тех колесниц, которые нашли при раскопках в Египте, использовались такие древесные материалы как дуб, вяз, ясень, сосна, береза и береста. Все эти деревья, особенно береста - основа лаптей - характерны больше для России, чем Египта.

Иван Семьян и его сподвижники создали полную реконструкцию древних колесниц. Использовали при этом лишь дерево, кожу, бронзу и те инструменты, которыми, по их мнению, могли пользоваться мастеровые люди тысячи лет назад.

Иван Семьян удостоен премии имени Н.В. Огаркова за вклад в изучение и активную популяризацию военной истории России. Премию учредил Цента анализа стратегий и технологий.