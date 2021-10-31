Более половины школьной формы продается без сертификата соответствия

Более половины школьной одежды на российском рынке может считаться контрафактом - сертификат соответствия отсутствовал у 56% выставленных на прилавок предметов одежды. Таковы результаты исследования, проведенного Национальным союзом производителей школьной формы ("Союзформа") в торговых центрах и частных магазинах 18 российских городов в августе-сентябре 2021 года.

Как сообщили "Российской газете" авторы исследования, речь идет практически о всех вариантах детской форменной одежды: проверялись костюмы, сарафаны, брюки, платья, юбки, блузки, жакеты, жилеты, - для девочек, а также кардиганы, костюмы, брюки, пиджаки, жилеты, джемперы, рубашки, водолазки, - для мальчиков.

В продаже по-прежнему преобладает импорт (Китай, Турция, другие страны южно-азиатского направления), как правило сомнительного, а в ряде случаев и откровенно плохого качества. При большом разбросе цен - от 250 рублей до 10 тысяч рублей за изделие, как показало исследование, цена зачастую не соответствовала качеству, а определялась скорее известностью бренда.

"Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) отсутствовали у 56% проверенных изделий. Продавцы зачастую представляли документы соответствия с истекшими сроками действия, обещали предоставить их через несколько дней, либо вообще не знали об их существовании. Причем эти нарушения фиксировались не только в частных магазинах, но и в крупных торговых сетях. Многие продавцы не имеют представления, что это за документ", - отмечается в результатах исследования.

Состав изделий также варьировался: больше всего изделий сшиты из поливискозной ткани (72 %), из полушерстяной ткани или хлопчатобумажной смесовой - 11% и 10% соответственно. При этом 7% изделий вообще не имели обязательной маркировки о составе ткани - и все они были импортными.

"По сравнению с предыдущими годами мы отмечаем некоторое улучшение качества отечественной школьной формы, хотя темпы этого роста остаются низкими, и на рынке по-прежнему преобладает импорт, причем далеко не всегда качественный. Самое печальное, что иногда даже крупные торговые сети продают откровенно контрафактный товар, у 56% проверенных нами изделий отсутствовали сертификаты соответствия. Во многом это происходит потому, что сами потребители не информированы о своих законных правах и не знают, что нужно требовать сертификат", - заявил "Российской газете" заместитель исполнительного директора "Союзформы" Владимир Богомолов.

Он отметил, что при желании потребитель всегда может проверить указанные в товарно-сопроводительных документах сведения о сертификатах соответствия или декларации о соответствии по единым реестрам, которые размещены в свободном доступе на сайте Федеральной службы по аккредитации.