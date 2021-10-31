Два человека погибли на эротическом балу в США

Два человека погибли, еще пять пострадали в результате стрельбы на эротическом балу в американском городе Сакраменто (штат Калифорния).

Как сообщил телеканал CBS13, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, на вечеринке присутствовало несколько сот человек. В офисе шерифа рассказали, что прибывшие на место стражи порядка нашли в банкетном зале трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями. Двое скончались до прибытия скорой помощи, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии. Еще четырех пострадавших развезли по больницам на частном автотранспорте до приезда полицейских.

Сейчас силовики ищут злоумышленника. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.