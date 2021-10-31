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Джон Бон Джови заразился COVID-19

Новости
    31.10.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

59-летний Джон Бон Джови, американский певец, автор песен и актер, заразился коронавирусом. В результате чего запланированное на субботу шоу его группы в Майами-Бич все-таки состоялось, но без фронтмена.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает местный новостной канал, перед собравшимися на концерт появился оратор и проинформировал, что тест Джона на COVID-19 положительный, и хотя чувствует он себя прекрасно, музыкант намерен отправиться в нумера - соблюсти постельный режим.

У других участников коллектива экспресс-тесты были отрицательными.

Джон Фрэнсис Бон Джови-младший родился в 1962 году в Нью-Джерси. Коллектив Bon Jovi собрал в 83-м. Одноименный дебютный альбом группы вышел годом позже. Так же на счету музыканта три сольника.

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