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31.10.2021,  
12:08
Текст:  Антон Валагин

Грузия начала производство американского оружия

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

В Грузии начался выпуск автоматического карабина GI-4, локализованной версии американского М4. Производство развернуто в военно-техническом центре "Дельта" на мощностях грузино-израильского предприятия Delta CAA Arms, сообщила пресс-служба правительства страны.

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
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- Мы импортировали самое современное оборудование из США, - отметил на церемонии открытия завода грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он пообещал наладить в стране выпуск оружия стандарта НАТО, еще будучи министром обороны.

Лицензию на производство карабинов Тбилиси продала израильская компания, чье название не раскрывается. Она же обучила персонал и будет контролировать производство.

М-4 - автоматический карабин калибра 5,56 мм, созданный на базе винтовки М16. От нее карабин отличается укороченным стволом и телескопическим прикладом. На вооружении с 1994 года. До сих пор американское оружие для нужды вооруженных сил и полицейского спецназа Грузии закупалось.

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