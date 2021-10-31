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31 октября 2021 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 28 октября 2021 года № 171 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

Дата подписания 28 октября 2021 г.
Опубликован 31 октября 2021 г.
Вступает в силу 28 октября 2021 г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Правительству Республики Калмыкия обеспечить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно надлежащее функционирование соответствующих органов, определив до 29 октября 2021 года необходимую численность государственных служащих и работников.

2. Организациям культуры, находящимся на территории Республики Калмыкия, определить до 29 октября 2021 года необходимую численность работников, обеспечивающих с 30 октября по 7 ноября 2021 года функционирование соответствующих организаций.

3. Установить, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года государственные учреждения здравоохранения Республики Калмыкия осуществляют деятельность в режиме, определяемом Министерством здравоохранения Республики Калмыкия.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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