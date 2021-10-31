Указ главы Республики Калмыкия от 29 октября 2021 года № 172 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 20 октября 2021 года № 17 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139, от 4 июня 2020 года № 146, от 19 июня 2020 года № 153, от 26 июня 2020 года № 157, от 7 июля 2020 года № 171, от 10 июля 2020 года № 174, от 24 июля 2020 года № 180, от 7 августа 2020 года №188, от 21 августа 2020 года № 193, от 3 сентября 2020 года № 197, от 4 сентября 2020 года № 198, от 15 сентября 2020 года № 205, от 18 сентября 2020 года № 223, от 2 октября 2020 года № 241, от 16 октября 2020 года № 251, от 21 октября 2020 года № 253, от 30 октября 2020 года № 272, от 13 ноября 2020 года № 296, от 27 ноября 2020 года № 312, от 11 декабря 2020 года № 314, от 23 декабря 2020 года № 360, от 15 января 2021 года № 3, от 11 февраля 2021 года № 11, от 12 марта 2021 года № 43, от 26 марта 2021 года № 57, от 9 апреля 2021 года № 61, от 7 мая 2021 года № 77, от 28 мая 2021 года № 89, от 18 июня 2021 года № 103, от 16 июля 2021 года № 117, от 13 августа 2021 года № 135, от 24 сентября 2021 года № 146, от 25 октября 2021 года № 169) следующие изменения:

1. подпункт 1 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"1) Наличие у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), либо медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев), либо медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее чем за три календарных дня, а для посетителей, имеющих противопоказания к вакцинации, - наличие медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), выданного не ранее чем за три календарных дня до посещения соответствующих объектов.".

1.2. в пункте 5:

дополнить подпунктом 5.5.1 следующего содержания:

"5.5.1. Исключить очное присутствие работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящего Указа, в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета путем их перевода на дистанционный режим работы.";

1.3. пункт 7 дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:

"7.6. Обеспечить качественную обработку информации, поступающей на единый портал государственных услуг (функций), по вопросам вакцинации граждан против коронавирусной инфекции (COVID-19), при необходимости предусмотрев привлечение для этой работы волонтеров.".

1.4. пункт 9 дополнить новыми подпунктами 9.5, 9.6 следующего содержания:

"9.5. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские и (или) грузовые перевозки, усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта, в том числе авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси.

9.6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия, обеспечить освобождение от работы с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 2 дней (в день вакцинации, день, следующий за днем вакцинации, либо в иные дни по соглашению между работодателем и работником).";

1.5. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия и подведомственным им организациям обеспечить освобождение от работы с сохранением денежного содержания государственных гражданских служащих, заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение 2 дней (в день вакцинации, день, следующий за днем вакцинации, либо в иные дни по соглашению между работодателем (представителем нанимателя) и работником (государственным гражданским служащим), предусмотрев гарантии предоставления государственным гражданским служащим и работникам другого дня отдыха в случае вакцинации в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной день или нерабочий праздничный день, а также нерабочий день, устанавливаемый Президентом Российской Федерации.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







