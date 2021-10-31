Путин проведет серию военных совещаний

На следующей неделе президент России Владимир Путин снова соберет в Сочи военных и представителей оборонно-промышленного комплекса на совещания. Ранее об этом уже сообщал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Теперь эту информацию передал телеканал "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, предыдущая такая серия встреч по оборонной тематике состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.

Кроме того, как и объявлялось ранее, в День народного единства 4 ноября Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Беларуси - по видеоконференцсвязи.