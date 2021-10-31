Найден отец брошенного в московского метро ребенка

Отец мальчика, брошенного в московском метро, найден. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, его нашли сотрудники УВД на метрополитене в ходе оперативных мероприятий. Мужчина оказался пьян, сейчас он находится в отделении. В то же время с найденным в метро мальчиком работают врачи и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Параллельно полиция ищет мать мальчика. Если она также окажется пьяной, то ребенка не отдадут ей, а временно отправят в больницу, отмечают источники агентства.

Ранее "РГ" сообщала, что мужчина оставил коляску с ребенком прямо в вагоне поезда на станции "Курская".