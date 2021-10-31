Жительница Приморья бросила машину с ребенком на ж/д переезде

В Уссурийске женщина оставила свой автомобиль, в котором находилась 12-летняя девочка, на железнодорожном переезде и ушла по делам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько человек выталкивают иномарку с железнодорожных путей в районе Китайского рынка в Уссурийске. По словам очевидцев, в машину, в которой находился ребенок, едва не сбил электропоезд. Машинист вовремя заметил препятствие и успел остановить состав. После этого прохожие оттащили машину с путей.

Полиция узнала об инциденте после того, как поступило сообщение об автомобиле Nissan Tiida Latio, который мешает проезду поезда на улице Льва Толстого. Когда к месту происшествия прибыли стражи порядка, машина уже находилась в безопасном месте. Ребенок не пострадал.

44-летняя мать девочки пояснила полицейским, что бросила автомобиль из-за неотложных дел. В отношении женщины составлен протокол за остановку на железнодорожном переезде. Ей грозит штраф до пяти тысяч рублей, либо лишение прав на срок до шести месяцев. По данному факту организована проверка Дальневосточной транспортной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проверят обстоятельства происшествия. По ее итогам будут приняты меры реагирования.