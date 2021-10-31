В Чувашии мошенники выманили у пенсионеров 3 миллиона рублей

В Чувашии мошенники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее лекарства и медицинские приборы. Но для получения выплат необходимо оплатить комиссии, налоги и банковские услуги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поверившие пенсионеры перечислили на счета аферистов свыше 3 миллионов рублей.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Москве и Московской области сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Чувашии задержали аферистов - двоих мужчин и четверых женщин.