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31.10.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

В Чувашии мошенники выманили у пенсионеров 3 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

В Чувашии мошенники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее лекарства и медицинские приборы. Но для получения выплат необходимо оплатить комиссии, налоги и банковские услуги.

Фото: Istock
Эксперт объяснил, как не нарваться на мошенников при инвестициях

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поверившие пенсионеры перечислили на счета аферистов свыше 3 миллионов рублей.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Москве и Московской области сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Чувашии задержали аферистов - двоих мужчин и четверых женщин.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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