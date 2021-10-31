В Кузбассе прокуратура проверит дом престарелых, где умерли пенсионеры

Прокуратура Кемеровской области начала проверку дома престарелых, организованного в одной из квартир многоэтажки на территории Орджоникидзевского района Новокузнецка.

Как писала "РГ", несколько постояльцев этого импровизированного соцучреждения умерли.

- Организована проверка исполнения законодательства об оказании услуг в сфере здравоохранения, а также о социальном обеспечении лиц пожилого возраста, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также взято под контроль проведение доследственной проверки, которую начали следственные органы. При выявлении нарушений для их устранения будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.