В Кузбассе прокуратура проверит дом престарелых, где умерли пенсионеры

Прокуратура Кемеровской области начала проверку дома престарелых, организованного в одной из квартир многоэтажки на территории Орджоникидзевского района Новокузнецка.
Как писала "РГ", несколько постояльцев этого импровизированного соцучреждения умерли.
- Организована проверка исполнения законодательства об оказании услуг в сфере здравоохранения, а также о социальном обеспечении лиц пожилого возраста, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также взято под контроль проведение доследственной проверки, которую начали следственные органы. При выявлении нарушений для их устранения будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.