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31.10.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

В Новокузнецке проверят дом престарелых, где умерли несколько пенсионеров

Сотрудники СК РФ по Кемеровской области проверяют информацию СМИ о доме престарелых в Новокузнецке, в котором скончались несколько пожилых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Тагир Раджавов
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Ранее местные СМИ сообщали, что в дом престарелых, расположенный в жилом здании, завозят на носилках пенсионеров, а позже вывозят трупы. Данная информация попала в поле зрения следователей, была организована проверка.

На данный момент удалось выяснить, что в Орджоникидзевском районе города действительно работает дом престарелых, расположенный в квартире многоэтажного здания. Владелец организации предоставил учредительную документацию. Ведется его опрос.

Следователям предстоит выяснить, законно ли размещается данное учреждение в стенах жилого дома, установить причины смерти пожилых постояльцев, а также дать оценку действиям персонала. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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