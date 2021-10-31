Правительство РФ выделило регионам 750 млн рублей на социальные контракты

Правительство РФ выделило более 749,5 миллиона рублей регионам на расходы по социальным контрактам. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению президента страны Владимира Путина.

"Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семь тысяч социальных контрактов, и еще больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой", - отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 28 октября.

Средства поступят в десять регионов - Северную Осетию - Аланию, Башкортостан, Чечню, Чувашию, Республику Алтай и Алтайский край, а также Белгородскую, Липецкую, Саратовскую и Иркутскую области.

Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли получить более 20 регионов. По решению президента с 2021 года федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта предоставляется всем регионам России.

Справка "РГ"

Благодаря соцконтракту (специальному договору, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином) можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.