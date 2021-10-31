В Нальчике два человека погибли в ДТП

В столице КБР городе Нальчике этой ночью в ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД регионального МВД.

В воскресенье около 4.30 на улице Тарчокова произошла авария с участием автомашины Opel Insignia под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже.

Как выяснилось, водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и наскочил на придорожный каменный бордюр, после чего врезался в дерево.

В результате ДТП два пассажира иномарки - 20-летние местные жители - получили травмы, несовместимые с жизнью, а водитель госпитализирован. Причины и обстоятельства аварии выясняются.