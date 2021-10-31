В Сочи сотрудники полиции задержали на улице диван на колесах

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи остановили средство передвижения кустарного производства с двигателем внутреннего сгорания, по виду напоминающее диван на колесах, перед которым установлен стол.

"Идентификация двигателя, составных частей и механизмов была невозможна ввиду их демаркировки, - сообщается на официальной странице ГИБДД УВД по Сочи в Instagram. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. После проведения осмотра средство передвижения было изъято и помещено на охраняемую стоянку".

В отношении водителя был составлен административный материал по статье 12.6 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в тысячу рублей.