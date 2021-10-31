США ввели санкции против иранских дронов

Госдепартамент и Минфин США объявили о введении санкций против иранской программы создания беспилотных летательных аппаратов.

Две компании: Kimia Part Sivan Company (KIPAS) и Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado Company), - обвинили в использовании их продукции Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Также в санкционный список попали четыре персоналии: один из руководителей компании KIPAS Мохаммад Эбрахим Заргар Тегерани, управляющий директор Mado Company Юсеф Абталеби, глава Командования БЛА Аэрокосмических сил КСИР бригадный генерал Саид Агаджани, руководитель Организации джихада по исследованиям и самообеспечению КСИР главный бригадный генерал Абдолла Мехраби.

- Распространение Ираном беспилотных летательных аппаратов по всему региону угрожает международному миру и стабильности. Тегеран использовал БЛА для нападения на войска США, наших партнеров и международные морские перевозки, - говорится в заявлении Минфина США.

Вашингтон пообещал задействовать все инструменты для воспрепятствования созданию беспилотников в Иране - включая санкции против партнеров и контрагентов компаний и лиц, попавших в список.