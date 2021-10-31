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31.10.2021 12:03
Рубрика: В мире

Страны Евросоюза перешли на зимнее время

Текст: Александр Гусаров
В ночь на воскресенье, 31 октября, страны Европейского союза перешли на зимнее время. Как сообщает Deutsche Welle, стрелки часов были переведены на один час назад.
Фото: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images Фото: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images
Фото: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images

Напомним, что в настоящее время на территории Евросоюза действует три временных пояса: на западе объединения - в Ирландии и Португалии - действует гринвичское время, в восьми государствах ЕС восточноевропейское время (+2 часа от гринвичского), а в остальных государствах "единой Европы", включая ФРГ, - среднеевропейское время (+1 час от гринвичского).

Фото: Getty Images
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В 2018 году в исполнительный орган ЕС - Европейская комиссия - предложил отказаться от существовавшей с 1996 года практики перехода на зимнее и летнее время. Соответствующие решение в марте 2019 года было поддержано Европейским парламентом. Однако впоследствии "часовая реформа" забуксовала, прежде всего, из-за отсутствия единства мнений по этому вопросу между Еврокомиссией и отдельными странами-членами ЕС.

Как отмечает СМИ, правительства Германии и ряда других стран ЕС поставили Брюсселю условие: консультации о проведении реформы по отмене перехода на летнее и зимнее время состоятся только после того, как Еврокомиссия предоставит результаты экспертного исследования преимуществ и недостатков этой реформы. Со своей стороны, Еврокомиссия не соглашается проводить подобную "оценку последствий".

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