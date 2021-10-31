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Умер актер из "Как закалялась сталь" и "Айвенго" Алексей Колесник

Новости
    31.10.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

30 октября в Киеве скончался советский, украинский актер кино, театра и ТВ Алексей Колесник. Об этом сообщают в социальных сетях друзья, коллеги и ученики артиста.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театрах Украины, в том числе - в Киевском театре оперетты. С 1982 года - актер киностудии имени Довженко.

Экранный дебют - эпизодическая роль в "Как закалялась сталь" (1973 год). На дальнейшем счету - более пятидесяти фильмов и сериалов: "Дождь в чужом городе", Микеле в "Оводе", "Школа" по Гайдару, "Ярослав Мудрый", Жак в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго", "Легенда о княгине Ольге", Дергачев в "Подростке" по Достоевскому, "Батальоны просят огня", Крюк в "Холодном лете пятьдесят третьего…", "Возвращение Мухтара".

Заслуженный артист Украины. Лауреат Международного фестиваля "Золотой Витязь" - за лучшую мужскую роль второго плана в картине "ТотКтоПрошелСквозьОгонь".

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