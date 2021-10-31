Умер советский режиссер и сценарист Мар Байджиев

29 октября на 87-м году жизни скончался советский, кыргызский драматург, режиссер театра и кино, сценарист, литературовед и переводчик Мар Байджиев. Об этом передает "Sputnik Кыргызстан" со ссылкой на подтверждение от Министерства культуры, информации и туризма КР и внука артиста Дастана. Причина смерти не называется.

Мар Байджиев родился 23 марта 1934 года в Джалал-Абаде. Окончил Кыргызский государственный университет и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Работал главным редактором на студии "Кыргызфильм", корреспондентом "Литературной газеты", "Правды" и "Комсомольской правды".

Выступил сценаристом фильмов "Мы - мужчины", "Чужое счастье", "Ливень", "Золотая осень", "Где ты, Чапай?", "Потомки белого барса", "Нокдаун". Как режиссер поставил по собственному сценарию ленту "Поезд дураков".