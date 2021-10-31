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31.10.2021 12:11
Рубрика: Происшествия

Власти Москвы накрыли "ковидные" вечеринки

Текст: Сергей Бабкин

В Москве во время антиковидных рейдов накрыли вечеринки в трех барах, которые проводились вопреки санитарным требованиям.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Антон Романов, нарушения выявили в Old Town, Punk Fiction и в "Баре, которого нет". Несмотря на режим нерабочих дней и строгие санитарные ограничения в связи с пандемией, заведения принимали гостей и устраивали для них шоу. При этом не соблюдалась ни социальная дистанция, ни масочный режим.

По этим фактам составлены административные протоколы. Барам грозит штраф до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.

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