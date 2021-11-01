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01.11.2021,  
10:22
Текст:  Антон Валагин

АПЛ "Новосибирск" выполнит четыре пуска ракет до конца года

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

За два месяца атомный подводный крейсер "Новосибирск" выполнит как минимум четыре пуска крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" в рамках государственных испытаний.

Фото: US Navy
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- АПЛ "Новосибирск" планируется к передаче флоту до конца текущего года. За это время будет выполнено минимум четыре пуска крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Один из пусков будет залповым, с использованием ракет обоих типов, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

К практическим стрельбам планируется приступить с середины ноября, уточнил собеседник агентства. Пуски будут выполняться по морским и сухопутным целям, из надводного и подводного положений. Новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон" в ходе госиспытаний АПЛ "Новосибирск" запускать не будут, подчеркнул источник.

"Новосибирск" - первая серийная подлодка проекта "Ясень-М" с обновленным оборудованием и улучшенными характеристиками. Главное ее вооружение - универсальные пусковые установки для крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и - в перспективе - "Циркон".

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