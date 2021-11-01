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01.11.2021 10:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ продолжает выпуск Lada и Renault

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ в силу статуса системообразующего предприятия продолжит работу во время объявленных президентом по всей стране нерабочих дней и локальных "каникул" с 25 по 29 октября, установленных губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Стало известно, сколько машин было выпущено в Тольятти во время губернских выходных.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По данным группы "Нетипичный АвтоВАЗ", в период с 25 по 29 октября на АвтоВАЗе собрали около шести тысяч автомобилей Lada и Renault.

СКП Kalina (семейство Granta) и B0 (Renault Logan и Sandero, Lada Largus и Xray) трудились ударными темпами, чтобы ликвидировать последствия многочисленных простоев из-за нехватки электронных компонентов: собрано более чем по 2.3 тысячи автомобилей на каждой из платформ.

СКП Lada Niva работало в одну смену - собрано примерно 1.2 тысячи внедорожников.

Во время всероссийских "ковидных каникул" АвтоВАЗ также продолжит работу. Поставки комплектующих налажены, поэтому простоев не предвидится.