Байден и Меркель пообещали серьезно сократить выбросы парниковых газов

Нынешнее десятилетие станет решающим в борьбе с изменением климата, которое угрожает самому существованию человечества, каким мы его знаем. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе климатического саммита в Глазго.

"Изменение климата уже разоряет мир. Это не гипотетическая угроза, она разрушает жизни людей и их источники существования, она стоит нашим странам триллионы долларов. Это вызов всей нашей жизни​​​. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем", - отметил президент США. По словам американского лидера, поставленная цель сократить глобальное потепление до 1,5 градуса по Цельсию будет достижима, если каждая страна сделает свою работу. "Это решающее десятилетие, в течение которого у нас есть возможность проявить себя", - заявил Байден. По его словам, США намерены сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 50-52 процента по сравнению с 2005-м.

В таком же ключе выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, ФРГ намерена сократить выбросы к 2030 году на 65 процентов, правда, по сравнению с 1990-м годом. В то же время она заявила о планах Германии стать к 2045 году "климатически нейтральной страной". "Мы можем и должны реализовать Парижское соглашение не в течение этого столетия, а в середине него", - подчеркнула Меркель.

А вот речь президента Франции Эмманюэля Макрона несколько отличалась. В отличие от своих коллег он больше сосредоточился на призывах. Так, он предложил не заключать торговые соглашения, если это мешает борьбе против изменений климата. Правда, французский президент так и не уточнил, что именно он имел в виду. Другое его послание было более четким. "Мы должны ежегодно выделять 100 млрд долларов на решение задач по борьбе с изменением климата", - заявил Макрон, добавив, что контроль за расходованием этих средств стоит поручить Организации экономического сотрудничества и развития.