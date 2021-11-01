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Рубрика: В мире

Что показывают результаты выборов в Японии

Текст: Константин Волков
В Японии прошли выборы в Палату представителей (Сюгиин) - нижнюю палату парламента, на которых правящая в стране Либерально-демократическая партия (ЛДП) вместе с младшим партнером по коалиции - правоцентристской буддистской Комэйто получили 293 места из 465 (до выборов у правящей коалиции было 305 мест), сообщает издание Asahi. Это меньше, чем они рассчитывали, но вполне достаточно для создания абсолютного большинства в парламенте и проведения своих инициатив.
Фото: Eugene Hoshiko/AP Фото: Eugene Hoshiko/AP
Фото: Eugene Hoshiko/AP

Выборы в Палату представителей считаются самыми важными парламентскими выборами в Японии, поскольку нижняя палата имеет приоритет над верхней, когда дело касается ключевых вопросов. Так, именно нижняя палата определяет бюджет, ратификацию международных договоров, и она же может выражать недоверие кабинету министров. В составе Палаты представителей действуют несколько комитетов, чья задача - оценка действий исполнительной власти.

Фото: EPA
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Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида (64 года) провел выборы практически сразу после своего назначения на пост (он сменил в кресле премьера Ёосихидэ Сугу 4 октября). Такая срочность связана с тем, что в Японии традиционно благожелательно относятся к новичкам на посту премьера, и Кисида воспользовался этим обстоятельством.

При этом оппозиционная коалиция из пяти партий, в том числе и присоединившаяся к ним Коммунистическая партия Японии, которая раньше избегала любых альянсов, показали худший результат, чем ожидалось.

До выборов многие полагали, что ЛДП получит порядка 230 мест и таким образом потеряет абсолютное большинство (261 место) в нижней палате. На практике же оппозиция получает 162 места в Палате представителей. Это лучше, чем 143 места, которые были у нее до выборов, но хуже ожиданий. Больше всех потеряла главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия, из-за чего сейчас идут разговоры о том, что ее глава Юкио Эдано и генсек Тэцуро Фукуяма должны подать в отставку.

При этом примерно в четыре раза больше голосов, чем на предыдущих выборах, набрала радикальная праволиберальная партия "Общество обновления Японии" (ООЯ), выступающая за федерализацию, передачу полномочий из Токио на места, бесплатное обучение в университетах, отказ от пацифистских статей японской конституции и ужесточение внешней политики. Теперь ООЯ стала третьей по числу мест в парламенте партией и в отдельных вопросах, возможно, будет сотрудничать с правящей коалицией.

Но в целом нынешние выборы показали, что правительство Кисиды имеет пока стабильную поддержку и может проводить свою линию. Во внутренней политике это сокращение разрыва между богатыми и бедными, сохранение АЭС, а также - медленное продвижение к пересмотру конституции, в том числе ее пацифистской 9-й статьи (применение вооруженных сил как средства разрешения международных споров).

Во внешней политике Кисида считается сторонником курса на укрепление стратегического союза с США и сторонником заключения мирного договора с Россией после передачи Японии южнокурильских островов.

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