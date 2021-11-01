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Рубрика: В мире

Депутат Рады Рабинович обвинил Молдавию и Литву в предательстве

Текст: Юрий Когалов

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович обвинил Молдавию и Литву в предательстве Украины, поскольку те решили свои энергетические проблемы за счет России. Соответствующий пост народный избранник разместил в социальной сети Facebook.

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"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с "Газпромом" сразу после того, как Украина подарила ей один миллион кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине", - написал Рабинович, сопроводив пост картинкой мужчины, греющегося у печи в форме избирательной урны, в которую другой человек кладет лист бумаги.

Между тем комментаторы отмечают, что Украина, скорее всего, поступит так же, как только ударят морозы. Или сделает так, что Россия сама подключит Украину к газу. Ведь ранее Москва уже шла на уступки ради украинского народа, несмотря на русофобские заявления Киева.

Другой комментатор призывает Украину уже начать жить своими мозгами, а не европейскими и американскими.

В мире экс-СССР Украина В мире экс-СССР Молдавия В мире Европа Литва

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