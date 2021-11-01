Глава МВД России наградил 30 полицейских за спасение людей

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил награды 30 сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.

В числе награжденных - представители различных подразделений из Москвы, Республики Бурятия, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, из Управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.