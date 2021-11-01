Известный наркобарон Альберто Мартинес убит в Нью-Йорке

Известный торговец наркотиками из Нью-Йорка, который отбывал многолетний тюремный срок за убийство и находился под госзащитой, дав показания против своих сообщников, был убит в Гарлеме 31 октября.

Альберто "Альпо" Мартинес, которого знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон изобразил в фильме 2002 года "Оплачено полностью", был убит из проезжавшей мимо машины, когда сидел в своем внедорожнике Dodge Ram. В наркобарона выстрелили пять раз. Мартинеса доставили в больницу, где он и скончался. На фотографиях с места происшествия - красный внедорожник, изрешеченный пулями.

Источник в полиции рассказал New York Post, что Мартинес оказался в опасности, как только вернулся "на родную землю". По словам собеседника издания, он нажил много врагов, которые стремились свести с ним счеты. Остается неясным, вышел ли Мартинес из программы защиты свидетелей. Также многих волнует вопрос, почему он решил вернуться в Нью-Йорк.

Мартинес в середине 1980-х торговал наркотиками в том же районе, где был убит. Он вышел из тюрьмы в 2015 году, отбыв 35-летний срок.

Фильм "Оплачено полностью" был основан на истории Мартинеса и его партнеров по криминальному бизнесу. Наркобарон упоминался в песнях многочисленных рэперов, среди которых популярные в Америке Jay-Z и 50 Cent.