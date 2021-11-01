Постановление правительства Кировской области от 29 октября 2021 года № 573-П "О внесении изменений в постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П и от 22.10.2021 № 558-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1:

1.1.1. В подпункте 1.2.4:

1.1.1.1. Абзац первый подпункта 1.2.4.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.4.1. Вход и нахождение посетителей, являющихся гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет и не имеющими действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) или мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее - QR-код), а также посетителей, являющихся иностранными гражданами (лицами без гражданства), достигшими возраста 18 лет и не имеющими действующего QR-кода или выданной медицинской организацией государственной системы здравоохранения (далее - государственная медицинская организация) справки, подтверждающей прохождение в течение последних шести месяцев вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее - справка о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании), на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где осуществляется:".

1.1.1.2. Подпункт 1.2.4.2 изложить в следующей редакции:

"1.2.4.2. Заселение в гостиницы (отели, мотели, хостелы), на базы отдыха, в санаторно-курортные организации граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, а также иностранных граждан (лиц без гражданства), достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода или действующей справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, выданной государственной медицинской организацией. Данное требование не распространяется на граждан Российской Федерации, прибывших в город Киров по приглашению Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства" (далее - КНИИГиПК ФМБА России) для проведения процедуры донации клеток костного мозга, при условии предъявления гражданином при заселении в гостиницу (отель, мотель, хостел) оригинала письма-приглашения на донацию, выданного КНИИГиПК ФМБА России".

1.1.1.3. Абзац первый подпункта 1.2.4.3 изложить в следующей редакции:

"1.2.4.3. Вход и нахождение посетителей (зрителей), являющихся гражданами Российской Федерации, достигшими возраста 18 лет и не имеющими действующего QR-кода, а также посетителей (зрителей), являющихся иностранными гражданами (лицами без гражданства), достигшими возраста 18 лет и не имеющими действующего QR-кода или действующей справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, выданной государственной медицинской организацией, на территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), где:".

1.1.1.4. Подпункт 1.2.4.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4.4. Присутствие граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, а также иностранных граждан (лиц без гражданства), достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода или действующей справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, выданной государственной медицинской организацией, на конференциях, круглых столах, форумах, организуемых органами публичной власти и (или) организациями, в качестве участников или слушателей указанных мероприятий".

1.1.2. Подпункты 1.2.5 и 1.2.6 изложить в следующей редакции:

"1.2.5. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, предусмотренную подпунктами 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, организаторы мероприятий, указанных в подпунктах 1.2.4.3 и 1.2.4.4 настоящего постановления, обязаны обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных подпунктом 1.2.4 настоящего постановления, в том числе путем проведения при входе на территорию, в здание, строение, сооружение (помещения в них), где осуществляется соответствующая деятельность, проводится мероприятие:

проверки действительности предъявленного гражданином Российской Федерации QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", и соответствия инициалов и даты рождения гражданина, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в паспорте или временном удостоверении личности гражданина Российской Федерации, выданном в установленном порядке на период оформления нового паспорта;

проверки действительности предъявленного иностранным гражданином (лицом без гражданства) QR-кода путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", и соответствия инициалов и даты рождения иностранного гражданина (лица без гражданства), содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства); проверки действительности предъявленной иностранным гражданином (лицом без гражданства) справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании с учетом срока ее действия в течение шести месяцев с указанной в справке даты прохождения вакцинации или даты завершения курса лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и соответствия фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения иностранного гражданина (лица без гражданства), номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства), содержащихся в предъявленной справке о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства). При невозможности сопоставления указанных в предъявленной справке о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании в русской транслитерации фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) иностранного гражданина (лица без гражданства) соответствующим данным на иностранном языке, содержащимся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства), факт принадлежности указанной справки предъявившему ее иностранному лицу (лицу без гражданства) устанавливается, помимо прочего, путем сверки внешности лица, предъявившего справку о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, с фотографией в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина (лица без гражданства).

1.2.6. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю, а также деятельность, связанную с оказанием услуг гражданам с их очным присутствием и не предусмотренную подпунктами 1.2.4.1 и 1.2.4.2 настоящего постановления, вправе самостоятельно принять решение об осуществлении деятельности с соблюдением требования по недопущению входа и нахождения граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода, а также иностранных граждан (лиц без гражданства), достигших возраста 18 лет и не имеющих действующего QR-кода или действующей справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, выданной государственной медицинской организацией, на территории, в здании, строении, сооружении (помещениях в них), где осуществляется соответствующая деятельность".

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Министерству здравоохранения Кировской области:

11.1. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области обеспечить организацию медицинского наблюдения (обследования) лиц, указанных в подпункте 1.9 и пункте 4 настоящего постановления, обратившихся за медицинской помощью в связи с появлением симптомов респираторного заболевания.

11.2. Организовать работу по выдаче иностранным гражданам (лицам без гражданства), прошедшим в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или курс лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19, указанными медицинскими организациями справок о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании (при поступлении соответствующего обращения иностранного гражданина (лица без гражданства), в том числе утвердить форму справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании, если форма указанной справки не утверждена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Форма справки о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании должна предусматривать внесение следующих обязательных сведений:

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) иностранного гражданина (лица без гражданства);

даты рождения иностранного гражданина (лица без гражданства);

номера и серии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства);

даты прохождения вакцинации или даты завершения курса лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

указания о сроке действия справки в течение шести месяцев с даты прохождения вакцинации или даты завершения курса лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

2. Внести в постановление Правительства Кировской области от 22.10.2021 № 558-П "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." и о внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П" следующие изменения:

2.1. Пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. На период нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", приостановить:

2.1. Проведение мероприятий и оказание услуг с очным присутствием граждан, предусмотренных подпунктами 1.2.1.3.2, 1.2.1.3.3, 1.2.1.3.6, 1.2.1.3.7, 1.2.1.3.10, 1.2.1.3.11, 1.2.1.3.13, 1.2.1.3.14, 1.2.1.3.17, 1.2.1.3.18 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П.

2.2. Проведение спортивных соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, муниципальных образований Кировской области, проводимых на открытом воздухе на спортивных сооружениях, оборудованных стационарными трибунами (далее - официальные спортивные соревнования), за исключением проводимого 07.11.2021 матча Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021 - 2022 годов (далее - Чемпионат России по хоккею с мячом).

2.3. Проведение тренировочных мероприятий в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивная организация), за исключением тренировочных мероприятий с участием членов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Кировской области, достигших возраста 18 лет и имеющих действующий QR-код, полученный с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) или мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус", подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести месяцев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее - QR-код), а также членов профессиональных команд, участвующих в Чемпионате России по хоккею с мячом.

3. С 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно приостановить действие подпунктов 1.2.1.3.2, 1.2.1.3.3, 1.2.1.3.4 (в части проведения тренировочных мероприятий в спортивных организациях, за исключением тренировочных мероприятий с участием членов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Кировской области, достигших возраста 18 лет и имеющих действующий QR-код, а также членов профессиональных команд, участвующих в Чемпионате России по хоккею с мячом), 1.2.1.3.6, 1.2.1.3.7, 1.2.1.3.10, 1.2.1.3.11, 1.2.1.3.12 (в части проведения официальных спортивных соревнований, за исключением проводимого 07.11.2021 матча Чемпионата России по хоккею с мячом), 1.2.1.3.13, 1.2.1.3.14, 1.2.1.3.17, 1.2.1.3.18 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П".

2.2. Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Министерству спорта и молодежной политики Кировской области обеспечить контроль соблюдения при проведении 07.11.2021 матча Чемпионата России по хоккею требований, предусмотренных подпунктом 1.2.1.3.12 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







