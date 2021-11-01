Климатический саммит начался с пугающих образов

Климатический саммит в Глазго начался с пафосных заявлений и пугающих образов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, хозяин встречи, сравнил участников конференции с агентом 007 Джеймсом Бондом, который в фильмах неоднократно оказывался привязанным к машине судного дня. "Мы сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - отметил глава британского правительства, приветствуя мировых лидеров. По его словам, "человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата, и сейчас, когда до полуночи остается одна минута, нужно действовать".

Примечательно, что в своем выступлении Джонсон использовал образ часов Судного дня, в которых полночь символизирует момент наступления ядерного катаклизма. Однако на тех самых часах до полуночи гораздо больше - минута и 40 секунд. Стрелки были переведены после выхода США из ДРСМД. Судя по последнему заявлению, британский премьер считает, что угроза изменения климата гораздо опаснее ядерной войны.

Впрочем, схожим образом мыслит премьер-министр Италии, которая выступает вторым организатором климатической конференции, Марио Драги. "Мы уже с очевидностью видим последствия климатических изменений - от катастрофических пожаров и наводнений до потери биоразнообразия. Они ведут к серьезным угрозам глобальному миру и безопасности. В результате истощаются природные ресурсы, растет социальная напряженность, увеличивается миграция, это способствует терроризму и организованной преступности", - заявил Драги.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не менее пафосно заявил, что добывая ископаемые, человечество роет себе могилу. "Последний доклад по вкладам стран в борьбу с выбросами парниковых газов показывает, что мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса Цельсия. И даже если верить последним обещаниям - а к ним уже есть серьезные вопросы - мы все равно несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия", - отметил генсек ООН. "Страны G20 несут особую ответственность, поскольку на них приходится около 80 процентов выбросов", - добавил Гутерриш, призвав более активно бороться с этой проблемой.

После таких речей Джонсон выразил надежду, что мировые лидеры всерьез возьмутся за проблему изменения климата, а их обещания не останутся пустой болтовней. Как признал британский премьер, предыдущие заявления о достижении углеродной нейтральности и ограничения повышения температуры на уровне 1,5 градуса пока так и остались словами.

Ведь и завершившийся накануне саммит G20 не ушел от общих призывов не допустить повышения температуры. Даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "покидает Рим с несбывшимися надеждами".