Климатический саммит начался с пугающих образов

Новости

В нигерийском Лагосе обрушилось 21-этажное здание 18:55
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие 18:45
В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты 18:30
До конца года в России появится 120 молодежных лабораторий 18:23
С телеведущим Игорем Кирилловым простятся 2 ноября 18:21
В Москве пресечено нелегальное производство алкоголя 17:57
Россия и Южная Корея будут сотрудничать в сфере энергетики и здравоохранения 17:48
Анна Попова: Эффект от принятых антикоронавирусных мер не наступит мгновенно 17:29
В Крыму объявили набор волонтеров для борьбы с пандемией 17:21
В ЕР предложили дополнительно финансировать заготовку донорской крови 17:18
Попова: Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ пока рано 17:17
Попова: Темп прироста заболеваемости COVID у детей 7-18 лет почти равен нулю 17:16
Первый компонент вакцины против COVID-19 получили более 58,5 миллиона россиян 17:11
В Москве расширили транспортный сервис "По пути" 17:04
Экс-мэра Рязани выпустили из-под домашнего ареста 16:59
Королеву Елизавету II заметили за рулем автомобиля 16:58
Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом 16:56
Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на лекарства от COVID-19 16:55
В ЕР предложили увеличить финансирование жилищной программы для инвалидов 16:46
В ЕР рекомендовали исключить из партии депутата Госдумы Марченко 16:37
В Минтруде рассказали, как купить ТСР по электронному сертификату 16:33
Новгородская область первой из российских регионов продлила нерабочие дни 16:28
Шойгу доложил Путину о вакцинации 95% военнослужащих 16:27
Путин назвал ситуацию с коронавирусом в России очень сложной 16:25
В Россию назначен новый посол Индии 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
01.11.2021 18:41
Рубрика: В мире

Климатический саммит начался с пугающих образов

Текст: Юрий Когалов
Климатический саммит в Глазго начался с пафосных заявлений и пугающих образов.
Фото: Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool Фото: Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool
Фото: Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, хозяин встречи, сравнил участников конференции с агентом 007 Джеймсом Бондом, который в фильмах неоднократно оказывался привязанным к машине судного дня. "Мы сегодня находимся почти в той же самой позиции, что и Джеймс Бонд", - отметил глава британского правительства, приветствуя мировых лидеров. По его словам, "человечество издавна тянуло время в вопросах изменения климата, и сейчас, когда до полуночи остается одна минута, нужно действовать".

Фото: Kirsty O'Connor/PA via AP
Тысячи активистов со всего мира прибыли на климатический саммит в Глазго

Примечательно, что в своем выступлении Джонсон использовал образ часов Судного дня, в которых полночь символизирует момент наступления ядерного катаклизма. Однако на тех самых часах до полуночи гораздо больше - минута и 40 секунд. Стрелки были переведены после выхода США из ДРСМД. Судя по последнему заявлению, британский премьер считает, что угроза изменения климата гораздо опаснее ядерной войны.

Впрочем, схожим образом мыслит премьер-министр Италии, которая выступает вторым организатором климатической конференции, Марио Драги. "Мы уже с очевидностью видим последствия климатических изменений - от катастрофических пожаров и наводнений до потери биоразнообразия. Они ведут к серьезным угрозам глобальному миру и безопасности. В результате истощаются природные ресурсы, растет социальная напряженность, увеличивается миграция, это способствует терроризму и организованной преступности", - заявил Драги.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не менее пафосно заявил, что добывая ископаемые, человечество роет себе могилу. "Последний доклад по вкладам стран в борьбу с выбросами парниковых газов показывает, что мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса Цельсия. И даже если верить последним обещаниям - а к ним уже есть серьезные вопросы - мы все равно несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия", - отметил генсек ООН. "Страны G20 несут особую ответственность, поскольку на них приходится около 80 процентов выбросов", - добавил Гутерриш, призвав более активно бороться с этой проблемой.

После таких речей Джонсон выразил надежду, что мировые лидеры всерьез возьмутся за проблему изменения климата, а их обещания не останутся пустой болтовней. Как признал британский премьер, предыдущие заявления о достижении углеродной нейтральности и ограничения повышения температуры на уровне 1,5 градуса пока так и остались словами.

Ведь и завершившийся накануне саммит G20 не ушел от общих призывов не допустить повышения температуры. Даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "покидает Рим с несбывшимися надеждами".

В мире Европа Великобритания В мире Европа Италия Климат на Земле

Главное сегодня

В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты
Путин отметил попытки зарубежных коллег сломать стратегический паритет
В Минэкономразвития поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
В России обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
МИД РФ заявил об угрозе боевых действий в космосе
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове