Лидеры G20 бросили монетки в фонтан Треви в Риме

В Риме накануне завершился первый за 2 года очный саммит "большой двадцатки". Он запомнится не только судьбоносными решениями, но и оригинальным ритуалом, который обычно привлекает исключительно туристов, мечтающих вернуться в "вечный город".

В честь председательства Италии в G20 была выпущена специальная монета достоинством 5 евро. На лицевой стороне красуется итальянский флаг, цифра 20, вокруг которой вьется лист оливы и дуба, а также надпись "Итальянская Республика". На оборотной стороне, помимо 5 евро, нанесено лого итальянского председательства и советующая надпись, год выпуска (2020), и буква R, которая указывает на принадлежность к римскому монетному двору.

Лидеры "большой двадцатки" нашли время в своем плотном графике, чтобы бросить заветную монетку в Фонтан Треви. Повернувшись спиной к легендарной достопримечательности, они выразили надежду, что миру удастся достигнуть договоренностей по вопросам климата и постпандемийного сотрудничества.

Как уточняет QuiFinanza, всего таких уникальных монет было отчеканено 4 тысячи экземпляров.