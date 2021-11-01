Наказание за пьяную езду необходимо ужесточить

По статистике ГИБДД, почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие - или 18582 случая - в 2020 году было совершено с участием водителей с признаками опьянения. Погибло 4438 человек - это примерно 28 процентов от всех смертей на дорогах, плюс еще почти 25 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести. "Такое огромное количество случаев позволяет сделать вывод, что действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором против этого правонарушения, влекущего смерти людей", - констатирует Дмитрий Давыдов на страницах проекта, опубликованного на портале 20idei.ru. Да и логично ли квалифицировать такую халатность, влекущую за собой убийство человека нетрезвым водителем, правонарушением?

Россия не одинока в борьбе с нетрезвыми водителями: с такой проблемой сталкивались и продолжают сталкиваться многие страны. Но некоторые успешные примеры подтверждают, что эту проблему можно если не искоренить, то значительно минимизировать. И мир еще не придумал лучшего решения, чем ужесточение наказания.

Благодаря неотвратимости серьезных наказаний за нарушение правил дорожного движения, и в особенности за езду в нетрезвом виде, Япония даже при стремительном за последние годы росте количества автомобилей смогла с 2000-го по 2019 год в три раза сократить смертность на дорогах. В 2019 году показатель смертности там составил 3,1 на 100 тысяч населения. Для сведения: в странах ЕС этот показатель равен 5,1, а в России 11,6. Уровень смертности в "пьяных" ДТП в Японии менее пяти процентов, сравните его с 28 процентами в России. Разница объясняется просто, пишет Дмитрий Давыдов: за вождение в нетрезвом виде там законом предусмотрено довольно ощутимое наказание - до миллиона йен (около 650 тысяч рублей) и до 5 лет тюремного заключения, в зависимости от степени опьянения.

Мало того, под санкции в Японии можно угодить за безответственное поведение в отношении выпившего водителя. Скажем, если ты его мог остановить, но не сделал этого. Так, за поездку с нетрезвым шофером пассажир может быть оштрафован на сумму, эквивалентную 5 тысячам долларов и угодить за решетку на срок до трех лет. Серьезно может быть наказан даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что покупатель за рулем. Именно поэтому даже в элитных ресторанах в Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у гостей, каким образом они намерены добираться до дома. И сравните это с Россией, где предложить рюмку человеку за рулем не считается зазорным. Автор проекта "20 идей" не сомневается, что подобные радикальные методы борьбы с пьянством на дорогах могут показаться россиянам слишком суровыми. Но очевиден и тот факт, что без "кнута" эту проблему не решить. Поэтому активист предлагает внедрить меры, которые в совокупности могут дать ощутимый эффект и привести к снижению числа нетрезвых водителей.

Первое: увеличить размер штрафа и срок лишения прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас это штраф 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. Давыдов предлагает увеличить штраф до 100 тысяч, а срок лишения прав - до трех лет. Такое же наказание необходимо установить, если человек передает руль нетрезвому водителю. Если же выпивоха ездит без прав, поднять срок административного ареста с 10-15 суток до 30 и штраф также до 100 тысяч рублей. Угроза личному бюджету, уверен активист, заставит многих задуматься: а стоит ли так рисковать ради рюмки?

Вторая мера: привлечение к ответственности пассажиров автомобиля, водитель которого пьян. Сам пассажир при этом может быть абсолютно трезвым. Сегодня такая мера ответственности для пассажира не предусмотрена, а зря. Ведь если человек сознательно садится в авто с нетрезвым водителем, он косвенно одобряет или, по меньшей мере, не осуждает пьянство за рулем. А значит, в случае ДТП становится соучастником инцидента. По мнению Дмитрия Давыдова, ответственность за езду вместе с пьяным водителем будет мотивировать пассажиров убеждать водителей отказаться от езды в нетрезвом виде и, соответственно, сократит случаи возлияний за рулем. При этом санкции, разумеется, не могут быть наложены на пассажиров общественного транспорта.

Предлагаемые меры, уверен автор проекта 20idei.ru, сократят число пострадавших от ДТП с участием нетрезвых водителей и поспособствуют сохранению жизней тысяч россиян, гибнущих из-за тех, кто не боится садиться пьяным за руль.

Кстати, раздел, посвященный искоренению пьянства за рулем, появился в проекте 20idei.ru недавно, но, тем не менее, очень кстати. В начале октября глава государства дал поручение причастным ведомствам активнее заняться повышением безопасности движения. Свои соображения на этот счет они должны предоставить в правительство уже в ноябре. В частности, звучат предложения пожизненно лишать водителя прав и привлекать его к уголовной ответственности при повторном случае пьянства за рулем. Отношение в экспертном сообществе к таким радикальным мерам неоднозначное: большинство открыто выступают против, считая, что это только увеличит коррупцию среди инспекторов ГИБДД.

Но коррупционные проявления в наше технологичное время контролировать несложно. Странно другое: проблема пьяной езды существует, и мы это видим. Почему же большинство скептически относится к ужесточению наказания за нее? Неужели собираются сесть за руль в нетрезвом виде? А вот это уже настоящая проблема…

Меры против пьяной езды, которые предлагает Дмитрий Давыдов, и к которым причастным ведомствам стоит прислушаться, не слишком радикальны, но вполне логичны. И логика проста: пьянство за рулем не шалость, а потенциальное преступление, уберечь от которого помимо собственной совести может только страх серьезного наказания. Остаётся надеяться, что действующая власть обратит внимание на эту инициативу и поддержит ее на законодательном уровне.