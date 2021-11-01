Названы победители и лауреаты Международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm_2021

Фото: Пресс-служба премии InterComm_2021
27 октября в креативном пространстве LOFT Hall состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm_2021. Награды вручались в 14 номинациях.
Также впервые в истории премии были вручены специальные дипломы "Международное признание" совместно с партнером премии - Британским институтом внутренних коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications).
Поздравляем победителей и лауреатов InterComm_2021!
Подробнее о победителях премии: https://intercomm.media/