Один млрд рублей получат победители конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Правительство распределит один миллиард рублей между 50 победителями всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

"Эти премии поддержат муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах. Прежде всего - в жилищно-коммунальном хозяйстве или благоустройстве территорий, в развитии общественного самоуправления и внедрении цифровых технологий", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Лучшие практики, которые действительно могут изменить условия жизни, применяются затем и в других городских округах, районах, городских и сельских поселениях по всей стране и дают возможность жителям предлагать решения, чтобы сделать комфортнее свой город или поселок, добавил Мишустин.