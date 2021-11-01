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Рубрика: Власть

Один млрд рублей получат победители конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство распределит один миллиард рублей между 50 победителями всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика".

Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин отметил важность инфраструктурных проектов "ВЭБ.РФ"

"Эти премии поддержат муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах. Прежде всего - в жилищно-коммунальном хозяйстве или благоустройстве территорий, в развитии общественного самоуправления и внедрении цифровых технологий", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Лучшие практики, которые действительно могут изменить условия жизни, применяются затем и в других городских округах, районах, городских и сельских поселениях по всей стране и дают возможность жителям предлагать решения, чтобы сделать комфортнее свой город или поселок, добавил Мишустин.

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