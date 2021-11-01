Указ губернатора Орловской области от 29 октября 2021 года № 546 "О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Губернатора Орловской области"

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 года от 24 октября 2021 года № ПР-1998 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) абзац четвертый подпункта "к" пункта 1 раздела I признать утратившим силу;

б) пункт 1.1 раздела I признать утратившим силу;

в) в пункте 4 слова "в соответствии с абзацами вторым - пятым подпункта "ж" пункта 1 настоящего приложения" исключить;

г) раздел I дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Посещение гражданами фитнес-центров осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Фитнес-центрам обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце первом настоящего пункта.";

д) раздел II дополнить строками 8.18, 8.19 следующего содержания:

2) пункт 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

"2. Неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет и гражданам в возрасте старше 60 лет, переведенным на дистанционный режим работы, не прошедшим полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, проведения вакцинации, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений и органов власти осуществить мероприятия по переводу на дистанционный режим работы в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских показаний) и формирования иммунитета не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции и не имеющих справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, граждан в возрасте старше 60 лет, лиц, имеющих заболевания согласно приложению к настоящему порядку.

Режим работы, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, может не применяться к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования и у работодателя которых отсутствует объективная возможность их перевода на дистанционный режим работы. В данном случае трудовая деятельность осуществляется с соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по месту работы.".

2. Внести в указ Губернатора Орловской области от 22 октября 2021 года № 532 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив подпункт "в" подпункта 4 пункта 1 в следующей редакции:

"в) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения, независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-2 "Крым", Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орёл, Р-119 Орёл - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, Р-120 Орёл - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, А-142 Тросна - Калиновка, без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVID-19. При этом данные организации в период с 23:00 до 6:00 могут осуществлять только обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставку заказов;

Предприятия, оказывающие услуги общественного питания, деятельность которых не приостановлена, осуществляют свою деятельность при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга, а также осуществления мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.";

2) фуд-кортов, за исключением обслуживания навынос, а также доставки заказов;

3) объектов розничной торговли, в том числе в торговых центрах, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте объекта розничной торговли составляет не менее 15 %;

объектов розничной торговли, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а данных объектов розничной торговли, расположенных в торговых центрах, - только с условием доставки без самовывоза;

объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров и отвечающих следующим требованиям:

данный объект является организацией, осуществляющей деятельность в сфере оказания услуг, свободной (защищенной) от COVID-19;

данный объект расположен вне торговых центров, имеет отдельный вход с улицы;

на данном объекте обеспечивается предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;

4) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением обслуживания без посещения гражданами помещений таких предприятий.

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVID-19;

5) салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

Данное ограничение не распространяется на организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, свободные (защищенные) от COVID-19;

6) учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков;

7) учреждений физической культуры и спорта.

Данное ограничение не распространяется на проведение тренировочного процесса членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Орловской области, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, при наличии у работников и спортсменов сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов до мероприятия (за исключением лиц, не достигших 18 лет);

8) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных детских развлекательных зон в закрытых помещениях.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом "г", не распространяются на организации, предусмотренные пунктами 2, 4, 5 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также на работу пунктов вакцинации, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Организации, индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем подпункте "г", вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Под организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг, свободными (защищенными) от COVID-19, понимаются:

в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги на территории одного обособленного объекта оказания услуг, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, 100 % сотрудников которых (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденные медицинскими документами) вакцинированы против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель оказывает услуги на территории нескольких обособленных объектов оказания услуг, - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг, 100 % сотрудников (за исключением сотрудников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденные медицинскими документами) одного или нескольких обособленных объектов оказания услуг которых вакцинированы против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или перенесли новую коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", вакцинированные против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или перенесшие новую коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев. Данные организации должны быть включены в установленном порядке в Перечень организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг, свободных (защищенных) от COVID-19, и иметь идентификационный номер.

Факт вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтверждается сертификатом о вакцинации или QR-кодом, полученным с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус".

Факт перенесения новой коронавирусной инфекции подтверждается справкой или QR-кодом, полученным с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП коронавирус".".

3. Подпункты "б", "д" подпункта 1, подпункт 2 пункта 1 настоящего указа вступают в силу со дня официального опубликования.

Подпункты "в", "г" подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 30 октября 2021 года.

Подпункт "а" подпункта 1 пункта 1 настоящего указа вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Пункт 2 настоящего указа вступает в силу с 30 октября 2021 года и действует по 7 ноября 2021 года включительно.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







