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01.11.2021 20:15
Рубрика: Происшествия

Председатель СК России провел рабочую встречу с руководством СК Беларуси

Текст: Наталья Козлова

Александр Бастрыкин в Минске говорил с белорусским коллегой Олегом Шандаровичем про убийство семьи банкира Яхонтова. Об этом официально заявил Следственный комитет.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
За что могли убить семью банкира Михаила Яхонтова

- Шандарович и Бастрыкин обсудили детали вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела об убийстве экс-главы банка "Смоленский" Михаила Яхонтова и членов его семьи Андреем Скрипкиным, совершившим суицид, - объясняют в ведомстве.

Глава СКР сегодня приехал в Минск. Программа его визита была обширна, но один из вопросов, который обсуждался, - громкое убийство в Москве банкира и гибель подозреваемого - его партнера - в Беларуси.

Наш СК добавил, что коллегам передан запрос "о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела".

А еще известно, что Бастрыкин и Шандарович говорили о важности расследования преступлений геноцида, совершенных в годы Великой Отечественной войны против гражданского населения на территории бывших Республик Советского Союза, в том числе и в Беларуси.

Кроме того, руководители ведомств обсудили взаимодействие в борьбе с киберпреступностью, экстремизмом и договорились о взаимном обмене научно-методическими наработками по этой тематике.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Следственный комитет

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