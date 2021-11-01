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01.11.2021 12:23

ПСБ начал прием заявок по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 под 3%

ПСБ начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Для действующих клиентов ПСБ предодобренные предложения по льготному кредитованию будут доступны в личном кабинете интернет-банка с 9 ноября.

Для получения льготного кредита для бизнеса "Без бумаг 3.0" новым клиентам ПСБ достаточно оформить онлайн-заявку и прикрепить к ней два документа. Банк сообщит о решении в течение 24 часов.

Льготные меры поддержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из 1 МРОТ каждому работнику предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. При этом кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.

"ПСБ как один из лидеров на рынке кредитования МСП активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. В банке реализована цифровая инфраструктура, позволяющая предприятиям из пострадавших отраслей максимально быстро и просто воспользоваться господдержкой, - наши клиенты смогут получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке в кратчайшие сроки. Мы уверены, что льготное кредитование по обновленной госпрограмме поможет предпринимателям сохранить и поддержать свое дело в сложившейся ситуации на рынке", - отметил Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

С начала пандемии ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, в 2020 году заняв второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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