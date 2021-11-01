На Ленинградском проспекте в Москве насмерть сбили водителя "Форда"

На Ленинградском проспекте в Москве водитель автомобиля Skoda насмерть сбил вышедшего из машины Ford водителя. Информация об этом опубликована в Telegram-канале столичной госавтоинспекции.

В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло в районе 33-го дома. Владелец транспортного средства остановился из-за технической неисправности на крайней левой полосе и вышел из автомобиля. "В этот момент его сбил автомобиль Skoda. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сообщает ведомство.

На месте работают оперативные службы города. Движение ограничено по двум полосам из трех в сторону области, не считая выделенной полосы для общественного транспорта.